Банки Азербайджана увеличили доходы по обмену валюты на 53 %

В первом полугодии 2023 года азербайджанские банки покупали доллары США в среднем по 1,6955 маната, а продавали по 1,7024 маната.

В первом полугодии 2023 года азербайджанские банки покупали доллары США в среднем по 1,6955 маната, а продавали по 1,7024 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Таким образом, банки получали 69 центов дохода на каждые 100 долларов купли-продажи. Это на 53,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, что год назад банки покупали доллары по 1,6979 маната и продавали их по 1,7024 маната, получая 45 центов дохода от покупки и продажи на каждые 100 долларов.