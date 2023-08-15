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Банки Азербайджана увеличили доходы по обмену валюты на 53 %

Банки Азербайджана увеличили доходы по обмену валюты на 53 % В первом полугодии 2023 года азербайджанские банки покупали доллары США в среднем по 1,6955 маната, а продавали по 1,7024 маната.
Финансы
15 августа 2023 г. 17:04
Банки Азербайджана увеличили доходы по обмену валюты на 53 %

В первом полугодии 2023 года азербайджанские банки покупали доллары США в среднем по 1,6955 маната, а продавали по 1,7024 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Таким образом, банки получали 69 центов дохода на каждые 100 долларов купли-продажи. Это на 53,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, что год назад банки покупали доллары по 1,6979 маната и продавали их по 1,7024 маната, получая 45 центов дохода от покупки и продажи на каждые 100 долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları valyuta mübadiləsi üzrə gəlir marjasını 53 % artırıblar

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