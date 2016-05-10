​Банки Азербайджана могут освободить от налога на прибыль

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Банковские организации Азербайджана могут освободить от уплаты налога на прибыль. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр налогов Фазиль Мамедов: "Банки подняли данный вопрос, который может быть рассмотрен правительством".

Ф.Мамедов затронул также вопрос уклонения от налогов, отметив, что это происходит во всех сферах, в особенности, крупных сетях супермаркетов. Министр подчеркнул, что пока не ожидается внедрение каких-либо налоговых льгот.

Министр напомнил, что производители сельхозпродукции полностью освобождены от налогов: "98% этой продукции продается на рынках. С них не взимают ни упрощенного налога, ни НДС. Кроме того, начаты работы по переходу на электронную систему выплат".