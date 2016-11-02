Банк ВТБ (Азербайджан) с 2018 года начнет работать с прибылью

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) предпринимает усилия для устранения проблем, вызванных двойной девальвацией азербайджанского маната. Как сообщает Report, об этом заявил Михаил Осеевский, вице-президент и зампред правления российского Банка ВТБ (владелец 51% акций).

По его словам, банк пытается улучшить финансовые показатели путем реструктуризации просроченных кредитов: “Параллельно ведется работа по привлечению клиентов. В зависимости от текущей ситуации на рынке, предположительно, с 2018 года банк начнет работать с прибылью”.