​Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче ипотечных кредитов по государственной линии

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного Фонда (АИФ). Со стороны АИФ до конца 2015-го года для Банка ВТБ (Азербайджан) установлен лимит.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, банк также подключился к системе "Электронная ипотека" АИФ.

"Государственная ипотечная программа помогает многим семьям со средним доходом улучшить условия проживания. Теперь и наш банк сможет оказывать услуги ипотечного кредитования по стандартам АИФ. Мы также подключены к системе "Электронная ипотека" АИФ, которая упрощает процедуру обращения граждан в банк для получения ипотеки", - заявил член правления банка ВТБ (Азербайджан) Турал Велиев.

Ипотечный кредит по стандартам АИФ выдается гражданам Азербайджана сроком 3-25 лет. Сумма кредита не должна превышать 50 тыс. манатов. Процентная ставка по кредиту составляет 8%, при этом первоначальный взнос - минимум 20%.

Государственная ипотечная программа предполагает также льготное ипотечное кредитование. Льготный ипотечный кредит выдается членам семей шехидов, национальным героям, вынужденным переселенцам или лицам, приравненным к ним, также лицам, работающим на государственной службе не менее 3-х лет, имеющим докторскую или кандидатскую ученую степень, имеющим особые заслуги в спорте. Кроме того, в данный сегмент входят кадровые военнослужащие, имеющие не менее 3-х лет службы, а также военнослужащие, находящиеся в отставке, и военнослужащие запаса. Каждая семья имеет право воспользоваться льготным ипотечным кредитом только один раз.

Процентная ставка по льготному ипотечному кредиту составляет 4%, а первоначальный взнос минимум 15%. При льготном кредитовании сумма кредита не превышает 50 тыс. манатов сроком до 30 лет.