Банк ВТБ (Азербайджан) получил лицензию на проведение операций с драгоценными металлами

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) получил лицензию Центрального банка и министерства финансов Азербайджана на проведение операций с драгоценными металлами.

Как сообщает Report, на основании выданной лицензии банк сможет осуществлять операции по привлечению и размещению, а также покупке и продаже драгоценных металлов. Так, клиенты Банка ВТБ (Азербайджан) смогут воспользоваться услугой открытия обезличенных металлических счетов, вкладов в драгоценных металлах. Банк намерен запустить кредитный продукт под залог драгоценных металлов, а также осуществлять продажу и покупку мерных слитков и памятных и инвестиционных монет. Председатель правления Банка ВТБ (Азербайджан) Юрий Яковлев заявил: "Банк ВТБ (Азербайджан) всегда стремится оказывать своим клиентам качественные банковские услуги. В ближайшие месяцы мы намерены предложить ряд новых продуктов в драгоценных металлах. Как известно, драгоценные металлы являются очень выгодной инвестицией. Это надежный способ сохранения и преумножения своих сбережений. Операции с драгоценными металлами дают возможность клиентам защитить свои средства от возможных рисков".

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банков ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО "AtaHolding". ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.