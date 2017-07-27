Bank VTB (Azerbaijan) улучшил условия депозита для корпоративных клиентов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) обновил условия по депозиту "Классический" для корпоративных клиентов. Как сообщает Report со ссылкой на банк, депозит можно размещать как в манатах, так и в долларах.

Минимальная сумма по депозиту теперь снизилась до 30 000 манатов (или 30 000 долларов), а максимальная процентная ставка для в манатных вкладов составляет 13%, для долларовых - 3%.

Процентная ставка также меняется в зависимости от суммы вклада. Если сумма не превышает 100 000 манатов (или долларов), то в зависимости от срока и условий выплаты процентов, для депозитов в манатах ставка варьирует от 4,9 до 11%, для депозитов в долларах – до 2,5%.

При вкладе от 100 000 до 300 000 манатов (или долларов) ставки по депозитам в национальной валюте могут повыситься до 12%, а для долларовых сбережений – до 3%. В случае размещения средств выше 300 000 манатов доходность возрастает до 13%, при долларовых вкладах максимальная ставка составляет 3%.

Депозит "Классический" можно разместить со сроком 3, 6 и 12 месяцев. Выплата начисленных процентов возможна ежеквартально или в конце срока депозита.