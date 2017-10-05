Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) и Nikoil Bank стали партнерами по банкоматной сети. Как сообщает Report, в рамках соглашения клиенты – держатели карт обоих банков могут снимать наличные средства в банкоматах банков без дополнительной комиссии.

Кроме того, у клиентов банков есть возможность воспользоваться и другими услугами, представленными в банкоматах, в том числе - перевод средств с использованием сервиса Cash by Code, Card to Card, получение пароля 3D Secure, а также подключение SMS-уведомлений об операциях по картам.

Отметим, что банкоматная сеть Bank VTB (Azerbaijan), в которой держатели карт банка могут снимать наличные денежные средства без дополнительной комиссии, теперь представлена банкоматами Nikoil Bank, AccessBank, PASHA Bank, а также Почта Банк (Россия), ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь).