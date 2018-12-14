 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Банк России возобновит регулярные покупки валюты

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Банк России (ЦБ) возобновит регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для минфина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, данная инициатива была принята с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке.

    "Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года", - подчеркнули в ЦБ.

    Как отмечается, решение о покупках валюты, которые были отложены в 2018 году, будет приниматься после возобновления регулярных покупок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi