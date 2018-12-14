Банк России возобновит регулярные покупки валюты

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Банк России (ЦБ) возобновит регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для минфина.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, данная инициатива была принята с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке.

"Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года", - подчеркнули в ЦБ.

Как отмечается, решение о покупках валюты, которые были отложены в 2018 году, будет приниматься после возобновления регулярных покупок.