Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Банк России (ЦБ) значительно увеличил долю золота в международных резервах.

Как сообщает Report со ссылкой на Expert.ru, за 9 месяцев года ЦБ приобрел 4,2 млн тройских унций золотых слитков рыночной стоимостью 5,3 млрд долларов. Так, объемы скупки золота на 15% превысили показатель за тот же период прошлого года и более чем вдвое уровень до введения санкций.

Банк России скупает по 100 тонн драгметалла за полугодие - больше, чем все остальные ЦБ мира вместе взятые. Сейчас Россия занимает 7-место в мире по золотому запасу, но если темпы скупки сохранятся (по 50 тонн в квартал), то уже в середине следующего года она сможет обойти занимающий 6-ю строчку Китай, у которого в резервах 1842 тонны.

По словам главы департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислава Вернера, к весне следующего года американский минфин должен подготовить доклад, в котором отразит расчеты потенциального эффекта распространения ограничительных мер на государственный долг России. Потенциальный запрет на покупки облигаций федерального займа нанесет наиболее болезненный удар по экономике, поскольку за последние полтора года иностранные инвесторы обеспечили потребности госказны в финансировании дефицита бюджета на 85%. При этом не исключен и арест активов, в которые размещены золотовалютные резервы России.

Отметим, что на 1 сентября доля монетарного золота в международных резервах составила порядка 17,3% (16,4% годом ранее). Абсолютный физический объем запасов драгоценного металла у ЦБ повысился за это время с 51,9 до 56,1 млн тройских унций, на 8,1%.