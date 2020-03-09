​ Банк России приостановил покупки доллара

Банк России приостановил покупку инвалюты на внутреннем рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, решение принято в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году", - говорится в сообщении.

Возобновление операций будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках в течение марта, отмечается в информации.

Сегодня доллар в соседней стране подорожал до 75 рублей, евро поднялся до 85 рублей. Это максимальное значение с начала 2016 года.