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Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку Ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года
Финансы
23 июля 2021 г. 14:43
Банк России повысил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза регулятора.

Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

"Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых", — говорится в сообщении.

ЦБ этой весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июне ЦБ также ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ставки, заявив о необходимости такого шага на ближайших заседаниях. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор в июле будет рассматривать повышение на 0,25-1 процентный пункт.

Необходимость повышения ставки регулятор объяснял разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. При этом в июле темпы роста цен в годовом выражении начали замедляться — годовая инфляция на 19 июля составила 6,5% годовых. Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016 года — 13,4%.

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