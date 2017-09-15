Банк России понизил учетную ставку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

В прошлом году Набиуллина впервые озвучила оценку российского регулятора по равновесной ключевой ставке: при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть составлять 6,5-7%.

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 8,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на RNS, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Регулятор понижает ставку в четвертый раз с начала года: в апреле снижение составило 0,5 п.п., в марте - 0,25 п.п., в июне - 0,25 п.п. Решение Банка России совпало с ожиданиями аналитиков.

Report отмечает, что данное решение не повлияло на курс рубля, который сохранился на уровне 57,5 RUB/USD.