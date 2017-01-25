Банк России начнет скупать валюту

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Банк России может возобновить практику покупки валюты на рынке в первом квартале в объеме 1 млрд долларов в месяц.

Как передает Report со ссылкой на vestifinance.ru, об этом сообщили Bloomberg из правительственных кругов.

Банк России в феврале-марте готов приступить к покупке валюты на рынке для изъятия дополнительных сверхдоходов бюджета из-за роста цены нефти. В бюджете заложена цена 40 долларов за баррель, а сейчас котировки превышают 55 долларов.

По заявлению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, меры минфина и ЦБ по ограничению волатильности рубля будут ограничены периодом 1-2 лет.

"Ведем работу с Банком России. Экспортерам нужна предсказуемость", - пояснил вице-премьер.