​Bank Respublika закрывает региональные филиалы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika в целях повышения эффективности сети обслуживания с 1 февраля приостанавливает деятельность Шекинского, Имишлинского и Гёйчайского филиалов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка: "С учетом возникшей ситуации в финансовой системе страны и низкой рентабельности и потенциала указанных филиалов банк принял решение об их закрытии".

По информации, обязательства перед клиентами указанных филиалов (вклады, кредиты, пластиковые карты, счета и т.д.) будут выполняться в следующем порядке:

Имишлинский филиал – Ширванский филиал (г.Ширван, ул. 20 Января, 26А; тел. (+994 21) 215 66 88);

Шекинский филиал - Гахский филиал (г.Гах, ул. И.Мустафаева, 3; тел. (+994 24) 255 52 20);

Гёйчайский филиал – Евлахский филиал (г.Евлах, пр. Г.Алиева, 12; тел. (+994 22) 336 23 42, (+994 22) 336 23 47).