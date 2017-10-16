Bank Respublika вновь подключился к системе "Золотая корона"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Bank Respublika возобновляет денежные переводы по системе "Золотая корона".

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, отныне клиенты Bank Respublika могут совершать денежные переводы по системе "Золотая корона" в СНГ и другие страны по выгодным тарифам – от 1% (в зависимости от суммы и направления транзакции) в течение 10 минут.

Перевести и получить средства за короткое время можно в трех валютах – долларах, евро и российских рублях. Отметим, что в филиалах банка при совершении денежных переводов для конвертации предлагаются заметно выгодные курсы валют.

Для того, чтобы перевести деньги по системе "Золотая корона" необходимо предоставить удостоверение личности и заполнить соответствующий бланк, выданный банком. Далее клиент получает девятизначный код, назвав который получатель может взять деньги.