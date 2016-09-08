Bank Respublika вновь ограничил продажу долларов

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika вновь ввел отмененное утром ограничение на продажу наличного доллара.

Как сообщает Report, сейчас банк продает не более 300 долларов в одни руки.

Напомним, что Bank Respublika учрежден в 1992 году. Уставный капитал банка равен 37 460 985,1 манатов. Эта сумма сложилась на основе 15 290198 акций номинальной стоимостью 2,45 манатов каждая.

Акционерами банка являются немецкая инвестиционная компания DEG (16,7%, одновременно акционер ОАО Unibank (8,3%)), Sparkassen International Development Trust (8,3%), Натиг Садай оглу Гулиев (16,67%), Эльчин Садай оглу Гулиев (15,18%), Севда Садай гызы Гулиева (14,53%), Садай Асад оглу Гулиев (14,36%), Мария Гейдар гызы Гулиева (14,07%), остальные 0,19% принадлежат 9 физическим и 3 юридическим лицам.