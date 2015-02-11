Банк Республика установил терминал для обмена валют с режимом работы 24/7

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В рамках расширения сети дистанционного обслуживания, перед головным офисом Банка Республика по адресу г. Баку, ул. Xагaни 21 установлен и действует новый терминал по обмену валюты. Об этом Report сообщили в центральном офисе банка.

По информации, новый терминал призван обеспечить круглосуточную возможность совершения операций по обмену валют для жителей и гостей столицы.

Меню нового устройства позволяет воспользоваться им на азербайджанском, русском, английском и итальянском языках.

Максимальная разовая сумма операции по обмену валюты составляет 550 манат (или эквивалент). За данную операцию комиссия не взымается.

Новый банкомат принимает купюры AZN, USD, EUR, RUR, GBP, а выдаёт валюту в AZN, USD, EUR, RUB.

В свою очередь, ежедневный курс валют определяется банком. Вся информация об этом отображается на экране. В то же время, банкомат проводит расчеты по выбранным валютам и показывает клиенту конвертированную сумму.

После завершения операции аналогичная информация указывается и на выданном чеке.