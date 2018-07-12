Банк Республика предлагает ипотечные кредиты на выгодных условиях

Баку. 11 июля. REPORT.AZ / Развитие ипотеки в стране всегда было одним из важных направлений работы Банка Республика. В данный момент банк сохраняет ведущие позиции в области ипотечного кредитования и продолжает активно развивать это направление.

По итогам 6 месяцев 2018 года Банк выдал 71 ипотечный кредит на общую сумму 6 млн манатов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ипотечный портфель вырос на 22% и составил 34 млн манатов.

Асеф Намазов, заместитель председателя правления Банк Республики, отметил: "Это закономерный результат эффективной работы каждого сотрудника банка, участвующего в процессе ипотечного кредитования. Ипотека является одним из важных направлений в розничном сегменте бизнеса Банка. Мы хорошо знаем потребности клиентов и всегда готовы предложить им наиболее привлекательные условия для покупки жилья в кредит. Ипотечный кредит предполагает долгосрочные взаимоотношения между клиентом и банком, поэтому особенно важно предложить клиенту не только выгодные условия по ставкам, но также высокое качество сервиса".

Банк Республика дает возможность своим клиентам получить ипотечный кредит по выгодным условиям. Желающие приобрести жилье смогут взять кредит на сумму до 150 тыс. манатов, заплатив при этом 25% первоначального взноса от стоимости квартиры. Ипотечные кредиты выдаются с годовой процентной ставкой, начиная с 7%.

Отметим, что Банк Республика находится среди уполномоченных банков Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Ипотечные кредиты банка выдаются во всех филиалах банка.

Также одним из преимуществ ипотечного кредита Банка Республика является бесплатный доступ к мобильному приложению Mobil Şöbə и интернет банкингу İnternet Şöbə. Посредством данных сервисов можно с лёгкостью оплачивать ипотечный кредит, не приходя в банк. Услуга автоплатежа избавит от необходимости помнить о платеже каждый месяц и сделает платеж автоматически в соответствии с установленной суммой и датой платежа.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.