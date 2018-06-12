Банк Республика объявляет 7%-ую скидку по наличным кредитам для военных и сотрудников силовых структур

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Банк Республика запускает кампанию по наличным кредитам в честь 100 летия создания Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Согласно условиям акции, сотрудники Вооруженных сил, а также силовых структур Азербайджана могут получить наличный кредит со скидкой до 7% годовых.

Кредит, максимальная сумма которого составляет 10 000 манат, выдается со сроком до 36 месяцев. Сумма кредита до 5000 манат может быть предоставлена без поручителя в зависимости от ежемесячного дохода.

Для того, чтобы получить наличный кредит, который выдаётся на различные нужды, сотрудники Вооруженных сил и Силовых структур Азербайджана могут обратиться в любой из офисов банка. Кампания будет длится до 12 июля 2018 года.

Воспользоваться акцией могут сотрудники Министерства Обороны, Министерства Внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Особой службы государственной охраны, Государственной пограничной службы и органов прокураты.

Более подробную информацию о кампании можно получить на официальном сайте, фейсбук странице, а также позвонив по номеру 144.