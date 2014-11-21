Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Bank of Baku" и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Председатель Правления Bank of Baku Фарид Гусейнов и ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета Адалят Мурадов.

Как сообщили Report в главном офисе банка, двусторонний документ определяет основные направления сотрудничества между банком и университетом. Согласно документу, студенты с высокими академическими показателями смогут получать стипендии, предоставленные "Bank of Baku". Кроме того, сотрудничество предусматривает привлечение студентов и выпускников к программам по стажировке в "Bank of Baku", а также материальное-техническое обеспечение банком одной из аудиторий университетской группы Sabah.

Выступая на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета Адалят Мурадов подчеркнул важность роли бизнеса в поддержке отечественного образования. Ректор выразил уверенность в том, что педагоги и студенты будут эффективно использовать проект, спонсируемый банком.

В свою очередь Председатель Правления "Bank of Baku" Фарид Гусейнов подчеркнул приоритетность социальной деятельности для банка. По его словам, в наши дни поддержка проектов в сфере образования приобретает исключительную важность. Фарид Гусейнов напомнил что, "Bank of Baku" уже сотрудничает с рядом престижных отечественных вузов и сотни студентов пользуются образовательными программами банка.