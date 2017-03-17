Bank of Baku вновь стал лидером по безналичным платежам

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Bank of Baku уже четвертый год подряд сохраняет ведущую позицию в категории "Лидирующий банк по безналичным платежам" в конкурсе, проводимом Центробанком Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, с 2013 года Центробанк Азербайджана регулярно проводит разные конкурсы с целью увеличения объема безналичных транзакций, а также обеспечения более обширного использования современных банковских технологий. В конкурсе, проводимом в этом году при организационной поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Bank of Baku вновь сохранил название ведущего банка страны по безналичным платежам. Bank of Baku также занял 2-е место в номинации "Лидирующий банк по развитию электронной торговли", заняв свое место среди победителей.

Директор департамента цифрового банкинга и управления проектами Анар Аббасов подчеркнул, что в настоящее время Bank of Baku расширяет свою деятельность в области электронных банковских услуг с целью обеспечение клиентов доступом к банковским услугам в режиме 24/7: “Основная задача нашей работы в этом направлении является обеспечение клиентов более широким спектром услуг через банкоматы, электронные платежные терминалы, услуги электронной коммерции, интернет-банкинга, мобильного и SMS-банкинга, а также других электронных банковских услуг”.