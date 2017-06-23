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    Bank of Baku увеличивает капитал в 2,7 раза

    Капитал банка достигнет 143,87 млн манатов

    Баку. 23 июня. REPORTR.AZ/ Акционеры ОАО Bank of Baku на очередном заседании приняли решение об увеличении капитала на 91 млн манатов или в 2,7 раза.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Отметим, что сейчас уставный капитал банка равен 52,87 млн манатов. Решение об увеличении капитала будет реализовано в кратчайшие сроки, после чего он достигнет 143,87 млн манатов.

    Тем самым совокупный капитал Bank of Baku будет полностью отвечать нормативным требованиям Палаты надзора за финансовыми рынками. 

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