Bank of Baku увеличивает капитал в 2,7 раза

Баку. 23 июня. REPORTR.AZ/ Акционеры ОАО Bank of Baku на очередном заседании приняли решение об увеличении капитала на 91 млн манатов или в 2,7 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Отметим, что сейчас уставный капитал банка равен 52,87 млн манатов. Решение об увеличении капитала будет реализовано в кратчайшие сроки, после чего он достигнет 143,87 млн манатов.

Тем самым совокупный капитал Bank of Baku будет полностью отвечать нормативным требованиям Палаты надзора за финансовыми рынками.