Bank of Baku: Долларовые кредиты конвертируются в манатные по текущему курсу

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Темпы роста проблемных кредитов ОАО Bank of Baku сократились, а ситуация с погашением кредитов постепенно стабилизируется. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления банка Аббас Ибрагимов.

"Банк предоставил льготы долларовым заемщикам, которые позволили им постепенно погашать кредиты, а банку – сократить количество проблемных кредитов. Клиенты могут закрыть кредит по курсу 1,45 AZN/USD", - сказал председатель правления.

А.Ибрагимов добавил, что банк также предлагает конвертацию долларовых кредитов в манатные по текущему курсу Центробанка. По его словам, в результате этих мер доля потребительских кредитов в структуре кредитного портфеля Bank of Baku значительно сократилась: "Сейчас долларовые потребительские кредиты составляют всего 17% кредитного портфеля".

Он также отметил, что ввиду отсутствия дефицита по открытой валютной позиции, повышение курса доллара не наносит прямого ущерба банку.