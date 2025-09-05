Bank of America прогнозирует два снижения ставки ФРС в текущем году

Аналитики Bank of America Corp. изменили прогноз относительно базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и теперь ожидают, что до конца текущего года она будет снижена дважды.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

В банке полагают, что Федрезерв снизит ставку в сентябре и декабре, тогда как согласно предыдущему прогнозу его аналитиков ставка должна была оставаться на текущем уровне до второго полугодия 2026 года.

Обновление прогноза последовало за выходом в пятницу отчета о состоянии рынка труда США за август. Министерство труда страны сообщило, что количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось всего на 22 тыс. после роста на 79 тыс. в июле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тыс., по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Безработица в США в августе достигла 4,3% –- максимального уровня с октября 2021 года. Месяцем ранее она составляла 4,2%.

"Появились более четкие доказательства ухудшения спроса на рабочую силу, а не только ее предложения", - отметили аналитики BofA.