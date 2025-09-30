Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Банк: Инфляция в Азербайджане замедлится во II полугодии 2025 года

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 09:22
    Инфляция в Азербайджане замедлится во втором полугодии 2025 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на сентябрьский отчет Азиатского банка развития (АБР).

    "Инфляция ускорилась в первой половине 2025 года на фоне роста цен на импортную продукцию и повышения тарифов (на услуги, регулируемые государством – ред.) в середине 2024 года и в начале 2025 года. Среднегодовая инфляция выросла с 0,7% в первой половине 2024 года до 5,9% на конец июня 2025 года. При этом цены на продукты питания выросли на 6,6%, на прочие товары - на 2,7%, на услуги - на 7,5%", - отмечается в обзоре банка.

    По оценке АБР, инфляция замедлится в течение оставшейся части года по мере того, как эффект от административных корректировок цен будет сходить на нет.

    "Так как инфляция оставалась в пределах целевого диапазона 2%-6%, то Центральный банк Азербайджана в июле 2025 года снизил учетную ставку с 7,25% до 7% - впервые с мая 2024 года. С учетом ожидаемого замедления инфляции во второй половине 2025 года наши прогнозы по инфляции на 2025-2026гг остаются без изменений – 4,2% и 3,5% соответственно", - отмечается в обзоре.

    По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в следующем - 4,3%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (июль 2025 года), инфляция в текущем году установится на отметке 5,7%, в 2026 году - около 5,3%.

    Лента новостей