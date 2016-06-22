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    ​Bank BTB планирует открыть первый региональный филиал

    На сегодняшний день банк имеет 10 филиалов и одно отделение в столице

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank BTB готовится к открытию первого филиала в регионе Азербайджана.

    Как передает Report, первый региональный филиал будет открыт в городе Гянджа. Однако для этого Палата надзора за финансовыми рынками должна выдать лицензию на деятельность филиала. Сейчас ведутся работы по ее получению.

    Напомним, что Bank BTB начал деятельность в 2010 году. На сегодняшний день банк представлен головным офисом, 10-ю филиалами и одним отделением в столице. 

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