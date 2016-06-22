​Bank BTB планирует открыть первый региональный филиал

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank BTB готовится к открытию первого филиала в регионе Азербайджана.

Как передает Report, первый региональный филиал будет открыт в городе Гянджа. Однако для этого Палата надзора за финансовыми рынками должна выдать лицензию на деятельность филиала. Сейчас ведутся работы по ее получению.

Напомним, что Bank BTB начал деятельность в 2010 году. На сегодняшний день банк представлен головным офисом, 10-ю филиалами и одним отделением в столице.