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    Банк Англии сохранил учетную ставку

    Базовая процентная ставка осталась на уровне 0,25% годовых

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Банк Англии (BoE) принял решение сохранить основные параметры монетарной политики.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых.

    Кроме того, банк подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов (550 млрд американских долларов).

    Отметим, что решение BoE полностью совпало с ожиданиями опрошенных агентством аналитиков. 

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