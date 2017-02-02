Банк Англии сохранил учетную ставку

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Банк Англии (BoE) принял решение сохранить основные параметры монетарной политики.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых.

Кроме того, банк подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов (550 млрд американских долларов).

Отметим, что решение BoE полностью совпало с ожиданиями опрошенных агентством аналитиков.