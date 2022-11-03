Банк Англии готовится к самому большому повышению ставки с 1989 года

Позднее в четверг Банк Англии может объявить о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов, до 3%, и это будет самое большое повышение ставки с 1989 года. Такой шаг требуется для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет.

Позднее в четверг Банк Англии может объявить о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов, до 3%, и это будет самое большое повышение ставки с 1989 года. Такой шаг требуется для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет.

Как передает Report, из 53 опрошенных Reuters экономистов 46 сказали, что в четверг центральный банк повысит ключевую ставку до 3%.

По прогнозам инвесторов, в декабре ключевая ставка достигнет 3,5%, а в мае - максимума с 2008 года 4,75%. В октябре, во время нестабильности на рынках, ожидалось, что пик ставки будет находиться в районе 6%.

После повышения ставки 22 сентября Центробанк работал в условиях нестабильности политической и финансовой систем, вызванной не обеспеченными финансированием планами возглавляемого Лиз Трасс правительства сократить налоги на 45 млрд фунтов.

Целью этого плана было предотвращение рецессии и поддержка роста экономики в долгосрочной перспективе. Но обнародование плана спровоцировало падение фунта против доллара США до рекордного минимума, что заставило Банк Англии поддержать рынок облигаций, а также привело к отставке Трасс.

Рынки стабилизировались, а стоимость обслуживания государственного долга Великобритании вернулась на прежний уровень, который наблюдался до дестабилизации. Во вторник центральный банк уже мог продавать облигации из накопленных в ходе количественного смягчения активов, объем которых составляет 838 млрд фунтов.

Вместе с тем фундаментальные проблемы в британской экономике сохраняются. В сентябре годовой темп инфляции вернулся к максимуму за 40 лет 10,1%, а в октябре рост цен, видимо, ускорился в результате повышения регулируемых цен на энергию.

Другим центральным банкам стран Запада приходится решать похожие проблемы. Инфляция подскочила из-за дефицита рабочей силы и перебоев в цепях поставок. В Европе ситуацию усугубляет рост цен на энергоносители.

В среду ФРС повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, а на прошлой неделе Европейский центробанк поднял ставку по депозитам - до 1,5%. Вместе с тем ФРС заявила, что в дальнейшем темп ужесточения политики может замедлиться.