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ФРС США повысила ставку до 3,75-4%

ФРС США повысила ставку до 3,75-4% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%.
Финансы
2 ноября 2022 г. 22:19
ФРС США повысила ставку до 3,75-4%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%.

Как передает Report, об этом заявляется на сайте американского регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4%", - говорится в сообщении.

ФРС также уточнила, что считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки.

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