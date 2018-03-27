Баку вошел в рейтинг крупнейших финансовых центров мира

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), были названы крупнейшие финансовые центры мира.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести.Экономика", Лондон (Великобритания) с показателем индекса в 794 балла остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира.

Второе место с отрывом в один балл занял Нью-Йорк, США (793 балла), на третьем месте расположился Гонконг (781 балл). В десятку крупнейших финансовых центров входят также Сингапур (765 баллов), Токио, Япония (749 баллов), Шанхай, Китай (741 балл), Торонто, Канада (728 баллов), Сан-Франциско, США (726 баллов), Сидней, Австралия (724 балла), Бостон, США (722 балла).

Стамбул (Турция) занял 76-е место в рейтинге, Москва (Россия) – 83-е, Астана, Казахстан - 88-е, Алматы (Казахстан) – 94-е, Санкт-Петербург (Россия) – 91-е. Впервые в рейтинг вошел Баку, заняв 95-ю строчку рейтинга с показателем в 511 баллов.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году. Он обновляется каждые полгода на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Рейтинг учитывает пять групп показателей (всего 102 индивидуальных фактора): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация.