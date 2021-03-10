Бакметрополитен получил от государства 28 млн манатов из-за пандемии

В прошлом году вливания в капитал акционерного общества из госбюджета составили 140,2 млн манатов

В 2020 году из 74,7 млн пассажиров, перевезенных ЗАО "Бакинский метрополитен", 2,6 млн воспользовались подземным транспортом на льготных условиях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

В документе также говорится, что в прошлом году вливания в капитал акционерного общества из госбюджета составили 140,2 млн манатов.

У российского ОАО "Метровагонмаш" закуплено 20 современных вагонов метро, списано 11 вагонов с истекшим сроком эксплуатации, а инвентарный парк вагонов составил 304 единицы.

В 2020 году для эксплуатационной деятельности ”Бакинского метрополитена" из госбюджета выделено 40 млн манатов субсидий и 27,7 млн манатов финансовой помощи для покрытия необходимых расходов в связи с пандемией.