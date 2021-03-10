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Бакметрополитен получил от государства 28 млн манатов из-за пандемии

Бакметрополитен получил от государства 28 млн манатов из-за пандемии В прошлом году вливания в капитал акционерного общества из госбюджета составили 140,2 млн манатов
Финансы
10 марта 2021 г. 12:46
Бакметрополитен получил от государства 28 млн манатов из-за пандемии
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В 2020 году из 74,7 млн пассажиров, перевезенных ЗАО "Бакинский метрополитен", 2,6 млн воспользовались подземным транспортом на льготных условиях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

В документе также говорится, что в прошлом году вливания в капитал акционерного общества из госбюджета составили 140,2 млн манатов.

У российского ОАО "Метровагонмаш" закуплено 20 современных вагонов метро, списано 11 вагонов с истекшим сроком эксплуатации, а инвентарный парк вагонов составил 304 единицы.

В 2020 году для эксплуатационной деятельности ”Бакинского метрополитена" из госбюджета выделено 40 млн манатов субсидий и 27,7 млн манатов финансовой помощи для покрытия необходимых расходов в связи с пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu ötən il pandemiyaya görə dövlətdən 28 milyon manat yardım alıb

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