Бакметрополитен и АБР ведут переговоры о возможностях сотрудничества

ЗАО "Бакинский метрополитен" проводит предварительные переговоры о возможностях сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакметрополитене.

Согласно информации, окончательные решения по сумме и направлениях финансирования пока не приняты.

Напомним, что АБР готов предоставить Азербайджану кредит до 1 млрд долларов США на развитие "Бакинского метрополитена". Целью проекта является создание "умного" и устойчивого городского транспорта будущего.

Кредит предусмотрен в рамках более широкой инвестиционной программы на сумму 2 млрд долларов. Также предлагается техническая помощь, направленная на модернизацию метро путем повышения энергоэффективности и внедрения технологий "чистой энергии".

Азербайджан является членом АБР с 1999 года, и за это время банк выделил стране более 5 млрд долларов кредита. В то же время банк выделил более 1,5 млрд долларов на проекты в транспортном секторе Азербайджана и 1,7 млрд долларов кредитных ресурсов на энергетические проекты.