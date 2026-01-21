Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бакметрополитен и АБР ведут переговоры о возможностях сотрудничества

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 18:04
    Бакметрополитен и АБР ведут переговоры о возможностях сотрудничества

    ЗАО "Бакинский метрополитен" проводит предварительные переговоры о возможностях сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакметрополитене.

    Согласно информации, окончательные решения по сумме и направлениях финансирования пока не приняты.

    Напомним, что АБР готов предоставить Азербайджану кредит до 1 млрд долларов США на развитие "Бакинского метрополитена". Целью проекта является создание "умного" и устойчивого городского транспорта будущего.

    Кредит предусмотрен в рамках более широкой инвестиционной программы на сумму 2 млрд долларов. Также предлагается техническая помощь, направленная на модернизацию метро путем повышения энергоэффективности и внедрения технологий "чистой энергии".

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года, и за это время банк выделил стране более 5 млрд долларов кредита. В то же время банк выделил более 1,5 млрд долларов на проекты в транспортном секторе Азербайджана и 1,7 млрд долларов кредитных ресурсов на энергетические проекты.

    АБР Бакметрополитен сотрудничество переговоры финансирование
    Bakı metrosu: ADB ilə əməkdaşlıq imkanlarına dair ilkin müzakirələr aparılır

    Последние новости

    18:42

    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 лет

    Другие страны
    18:39

    Трамп раскритиковал политический и экономический курс Европы

    Внешняя политика
    18:32

    Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Финансы
    18:26

    Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтов

    Внешняя политика
    18:25

    Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успехов

    В регионе
    18:24

    Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%

    Финансы
    18:16

    Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида Украине

    АПК
    18:08

    Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

    Финансы
    Лента новостей