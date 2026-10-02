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    Бакметрополитен будет управлять пассажирскими канатными дорогами

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 16:07
    Бакметрополитен будет управлять пассажирскими канатными дорогами

    Бакинский метрополитен будет обеспечивать работу пассажирских канатных дорог, включая их проектирование, строительство и управление из единого центра.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Документ вносит изменения в указ "О реорганизации ЗАО "Бакинский метрополитен" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, а также отмене некоторых распоряжений".

    Согласно документу, Бакметрополитен будет обеспечивать оказание услуг по перевозке пассажиров канатными дорогами, повышение их качества и безопасности, а также внедрение инновационных и цифровых решений в сфере организации этих услуг и оплаты проезда.

    На общество также возлагаются проектирование и строительство пассажирских канатных дорог, укрепление и модернизация их материально-технической базы.

    Кроме того, Бакинский метрополитен обеспечит взаимную интеграцию услуг, их управление из единого центра и координацию.

    Ильхам Алиев Бакинский метрополитен
    Bakı metrosu kanat yolları ilə də sərnişin daşıyacaq
    Baku Metro to operate passenger cable cars
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