Бакметрополитен будет управлять пассажирскими канатными дорогами
- 02 октября, 2026
- 16:07
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Бакинский метрополитен будет обеспечивать работу пассажирских канатных дорог, включая их проектирование, строительство и управление из единого центра.
Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Документ вносит изменения в указ "О реорганизации ЗАО "Бакинский метрополитен" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, а также отмене некоторых распоряжений".
Согласно документу, Бакметрополитен будет обеспечивать оказание услуг по перевозке пассажиров канатными дорогами, повышение их качества и безопасности, а также внедрение инновационных и цифровых решений в сфере организации этих услуг и оплаты проезда.
На общество также возлагаются проектирование и строительство пассажирских канатных дорог, укрепление и модернизация их материально-технической базы.
Кроме того, Бакинский метрополитен обеспечит взаимную интеграцию услуг, их управление из единого центра и координацию.