Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе

В августе этого года "Бакинский метрополитен" обслужил более 15 млн пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данное ведомство.

Согласно информации, наибольшее число пассажиров за месяц было перевезено 27 августа – 574 249 человек. А 3 августа был самым спокойным днем с 334 073 пассажирами.

В прошлом месяце наиболее используемыми станциями "Бакинского метрополитена" были "Кероглу" (1 487 517), "20 Января" (1 230 711) и "28 Мая" (1 216 263).