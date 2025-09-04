Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе
Финансы
- 04 сентября, 2025
- 15:14
В августе этого года "Бакинский метрополитен" обслужил более 15 млн пассажиров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данное ведомство.
Согласно информации, наибольшее число пассажиров за месяц было перевезено 27 августа – 574 249 человек. А 3 августа был самым спокойным днем с 334 073 пассажирами.
В прошлом месяце наиболее используемыми станциями "Бакинского метрополитена" были "Кероглу" (1 487 517), "20 Января" (1 230 711) и "28 Мая" (1 216 263).
