Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе

    Финансы
    • 04 сентября, 2025
    • 15:14
    Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе

    В августе этого года "Бакинский метрополитен" обслужил более 15 млн пассажиров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данное ведомство.

    Согласно информации, наибольшее число пассажиров за месяц было перевезено 27 августа – 574 249 человек. А 3 августа был самым спокойным днем с 334 073 пассажирами.

    В прошлом месяце наиболее используемыми станциями "Бакинского метрополитена" были "Кероглу" (1 487 517), "20 Января" (1 230 711) и "28 Мая" (1 216 263).

    Бакинский метрополитен пассажиропоток
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей