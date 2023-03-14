Бакинский порт в 2021 году получил 3 млн манатов чистой прибыли

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершил 2021 год с чистой прибылью в 2,907 млн манатов. В 2020 году чистый убыток компании составил 2,757 млн манатов

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершил 2021 год с чистой прибылью в 2,907 млн манатов. В 2020 году чистый убыток компании составил 2,757 млн манатов.

Как сообщает Report, в 2021 году основные операционные доходы Бакинского порта составили 42,196 млн манатов (на 34% больше, чем в 2020 году), расходы, связанные с погрузочно-разгрузочной деятельностью, - 9,544 млн манатов (на 51,8% больше), расходы на амортизацию - 3,4 млн манатов (на 1,7% больше), расходы на содержание и ремонт - 3,339 млн манатов (на 3,3% меньше), социальные расходы - 982 тыс. манатов (на 11,8% меньше), коммунальные расходы - 758 тыс. манатов (на 7% меньше), расходы на страхование - 562 тыс. манатов манат (на 40,6% меньше), расходы на мероприятия - 446 тыс. манат (на 16,1% больше), расходы на исследования и развитие - 34 тыс. манатов (в 3 раза меньше), операционные расходы- 243 тыс. манатов (в 8,1 раза меньше), выплаты подоходного налога - 1,349 млн манатов (сэкономлено в предыдущем году), прочие налоговые платежи - 807 тыс. манатов (на 13,4% меньше).

На 1 января 2022 года активы Бакинского порта составляли 107,516 млн манатов, что на 28,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства организации увеличились на 60% - до 16,008 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 24,3% - до 91,507 млн манатов.

Напомним, что "Бакинский международный морской торговый порт" был создан в 2015 году на базе Бакинского порта, функционирующего с 1902 года. Его уставный капитал составляет 16 тысяч манатов. Порт состоит из грузового, нефтяного и паромного терминалов.