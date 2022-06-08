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Бакинская межбанковская валютная биржа ликвидирована

Бакинская межбанковская валютная биржа ликвидирована Бакинская межбанковская валютная биржа объявила о самоликвидации.
Финансы
8 июня 2022 г. 18:36
Бакинская межбанковская валютная биржа ликвидирована

Бакинская межбанковская валютная биржа объявила о самоликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение 2 месяцев по адресу город Баку, Насиминский район, улица Расула Рзы, 75, Winter Plaza, комната 304.

Заключение валютных сделок между банками через Бакинскую межбанковскую валютную биржу было приостановлено в июне 2015 года. По этой причине этот процесс среди банков осуществлялся в сегменте открытого рынка.

Бакинская межбанковская валютная биржа была создана в 1993 году. Его законным представителем является Фархад Фикрет оглу Амирбеков.

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