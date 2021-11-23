Бакинская мэрия потратит 24 млн манатов на благоустройство

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", принадлежащее Исполнительной власти города Баку, завершило два открытых тендера на благоустройство парка культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе столицы (1), а также на ремонт, рекон

ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", принадлежащее Исполнительной власти города Баку, завершило два открытых тендера на благоустройство парка культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе столицы (1), а также на ремонт, реконструкцию и благоустройство тротуаров, дворов, парков и садов в городе (2).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали соответственно ООО "Xezer Construction" и ЗАО "Star Construction-12".

Победителям будут выплачены 13,706 млн и 9,893 млн манатов соответственно, всего 23,599 млн манатов.