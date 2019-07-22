​Бакинская фондовая биржа запустила проект по торговле фьючерсами

На торговой платформе Бакинской фондовой биржи (БФБ) была создана рабочая группа из членов фондовой биржи по проекту по торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Проект был поддержан Палатой надзора за финансовыми рынками.

Основным преимуществом торговли фьючерсами через биржу является создание для участников рынка возможностей хеджирования для управления валютными рисками и их минимизации.

Учитывая, что одним из ключевых приоритетов на финансовых рынках является снижение валютных рисков, фьючерсные инструменты, как ожидается, будут пользоваться высоким спросом у инвесторов, особенно банков.