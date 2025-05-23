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Бакинская фондовая биржа: Листинг компаний реального сектора - в числе главных приоритетов

Бакинская фондовая биржа: Листинг компаний реального сектора - в числе главных приоритетов Бакинская фондовая биржа (БФБ) представила семь новых стратегических инициатив, направленных на развитие рынка капитала в Азербайджане.
Финансы
23 мая 2025 г. 15:36
Бакинская фондовая биржа: Листинг компаний реального сектора - в числе главных приоритетов

Бакинская фондовая биржа (БФБ) представила семь новых стратегических инициатив, направленных на развитие рынка капитала в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления БФБ Октай Гасымов в ходе презентации на Финансово-инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

По его словам, четыре из этих инициатив касаются рынка акций, три - рынка облигаций.

"При разработке стратегии мы пришли к выводу, что устойчивое развитие рынка капитала требует объединения всех участников на единой платформе. Бакинская фондовая биржа играет ключевую роль в обеспечении такого пространства. Наша основная цель - создать для инвесторов прозрачную, надежную и удобную торговую среду", - отметил О.Гасымов.

Он подчеркнул, что БФБ продолжает совершенствовать торговую инфраструктуру, повышает ликвидность и открывает новые возможности для активности участников рынка.

"С 2020 года мы наблюдаем устойчивый рост как в числе публичных предложений, так и в объемах эмиссии ценных бумаг. В числе наиболее активных сегментов - операции репо и государственные ценные бумаги. Важным направлением остается листинг компаний реального сектора. За последние четыре года здесь достигнут значительный прогресс. Рынок стал предлагать больше финансовых инструментов, создаются привлекательные инвестиционные возможности для инвесторов различных категорий", - сообщил он.

О.Гасымов также отметил, что БФБ сотрудничает с фондовыми биржами Казахстана и ОАЭ, что в перспективе упростит доступ инвесторов к международным рынкам.

"Если взглянуть на макроэкономические показатели стран с аналогичной экономической структурой, можно увидеть, что глубина их рынков капитала значительно выше. Это говорит о том, что потенциал для развития в Азербайджане по-прежнему велик", - резюмировал зампред фондовой биржи.

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Версия на азербайджанском языке BFB: Real sektora aid olan şirkətlərin listinqi əsas prioritetlər sırasındadır
Версия на английском языке Baku Stock Exchange: Listing of real sector companies among top priorities

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