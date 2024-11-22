Бакинская фондовая биржа и J.P. Morgan обсудили возможности сотрудничества

18:35

Делегация ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) провела встречу с руководителем Института финансирования развития компании J.P.Morgan Арсаланом Махтафаром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

На встрече была представлена презентация, посвященная экономическим показателям Азербайджана, развитию Биржи, ее стратегическим целям и текущему состоянию.

Стороны обсудили инициативы для сотрудничества, включая привлечение инвесторов для финансирования устойчивых проектов, внедрение современных технологий, а также использование финансовых инструментов для диверсификации рисков.

Одним из ключевых вопросов стали внедрение международного опыта на азербайджанском рынке капитала и укрепление доверия и прозрачности на рынке.