Бакинская фондовая биржа и J.P. Morgan обсудили возможности сотрудничества

Делегация ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) провела встречу с руководителем Института финансирования развития компании J.P.Morgan Арсаланом Махтафаром.
Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.
На встрече была представлена презентация, посвященная экономическим показателям Азербайджана, развитию Биржи, ее стратегическим целям и текущему состоянию.
Стороны обсудили инициативы для сотрудничества, включая привлечение инвесторов для финансирования устойчивых проектов, внедрение современных технологий, а также использование финансовых инструментов для диверсификации рисков.
Одним из ключевых вопросов стали внедрение международного опыта на азербайджанском рынке капитала и укрепление доверия и прозрачности на рынке.