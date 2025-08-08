О нас

Бахруз Балаев назначен советником председателя ЦБА

Бахруз Балаев назначен советником председателя ЦБА Назначен еще один советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Финансы
8 августа 2025 г. 11:45
Бахруз Балаев назначен советником председателя ЦБА

Назначен еще один советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА на эту должность назначен Бахруз Балаев.

С новым назначением число советников председателя ЦБА достигло 5.

Отметим, что Балаев родился в 1983 году в Лянкяране, получил образование по специальности "Политология", окончил магистратуру Университета Св. Томаса в США, там же получил ученую степень доктора юридических наук. Обучался в Гарвардском университете в рамках Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом.

В ЦБА Б.Балаев начал деятельность в июле прошлого года в должности консультанта в департаменте офиса председателя.

Версия на английском языке Governor of Azerbaijan’s Central Bank appoints another advisor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri özünə daha bir müşavir təyin edib

