Бахруз Балаев назначен советником председателя ЦБА

Назначен еще один советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА на эту должность назначен Бахруз Балаев.

С новым назначением число советников председателя ЦБА достигло 5.

Отметим, что Балаев родился в 1983 году в Лянкяране, получил образование по специальности "Политология", окончил магистратуру Университета Св. Томаса в США, там же получил ученую степень доктора юридических наук. Обучался в Гарвардском университете в рамках Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом.

В ЦБА Б.Балаев начал деятельность в июле прошлого года в должности консультанта в департаменте офиса председателя.