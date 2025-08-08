Бахруз Балаев назначен советником председателя ЦБА

Назначен еще один советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА на эту должность назначен Бахруз Балаев.
С новым назначением число советников председателя ЦБА достигло 5.
Отметим, что Балаев родился в 1983 году в Лянкяране, получил образование по специальности "Политология", окончил магистратуру Университета Св. Томаса в США, там же получил ученую степень доктора юридических наук. Обучался в Гарвардском университете в рамках Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом.
В ЦБА Б.Балаев начал деятельность в июле прошлого года в должности консультанта в департаменте офиса председателя.