AzRe Reinsurance готовится к серьезным изменениям

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Внеочередное общее собрание акционеров ОАО AzRe Reinsurance cостоится 13 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, собрание начнется в 10:00 в офисе компании на 8 этаже Bridge Plaza по адресу г.Баку, ул. Аббасгулу ага Бакиханова, 6.

В повестку дня собрания входят вопросы увеличения уставного капитала компании на 1 января 2016 года, определение номинальной стоимости каждой акции, а также доли акционеров в уставном капитале, возложения обязанностей о принятии решений по сделкам на правление, утверждения изменений в устав, подписания всех необходимых документов в связи с государственной регистрацией роста уставного капитала и предоставления их в соответствующие органы и пр.

Напомним, что AzRe Reinsurance основан в 2007 году. Уставный капитал компании равен 40 млн манатов. Акции компании принадлежат 6 физическим лицам. AzRe Reinsurance является 100%-ным акционером Gala Insurance и 88,57%-ным акционером Gala Hayat Insurance.