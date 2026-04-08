"Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025г

Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала список 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана по итогам 2025 года.

Как сообщает Report, при составлении списка бюджетные организации не учитывались.

Возглавило рейтинг крупнейших налогоплательщиков Производственное объединение "Азнефть", выплатившее 1 508 млн манатов в виде налогов.

В топ-5 также вошли ООО "Табатерра" (697,0 млн манатов), представительство BP Exploration (Azerbaijan) Limited в Азербайджане (662,7 млн манатов), представительство "ЛУКОЙЛ Оверсиз Шах Дениз Лтд." в Баку (435,2 млн манатов) и представительство турецкой компании "Turkish Petroleum Overseas Company Ltd" в Азербайджане

В налоговой службе отметили, что инициатива служит повышению прозрачности и добровольной налоговой дисциплины, а также способствует легализации экономической деятельности и формированию здоровой конкурентной среды.