    "Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025г

    • 08 апреля, 2026
    • 12:08
    Азнефть возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025г

    Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала список 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана по итогам 2025 года.

    Как сообщает Report, при составлении списка бюджетные организации не учитывались.

    Возглавило рейтинг крупнейших налогоплательщиков Производственное объединение "Азнефть", выплатившее 1 508 млн манатов в виде налогов.

    В топ-5 также вошли ООО "Табатерра" (697,0 млн манатов), представительство BP Exploration (Azerbaijan) Limited в Азербайджане (662,7 млн манатов), представительство "ЛУКОЙЛ Оверсиз Шах Дениз Лтд." в Баку (435,2 млн манатов) и представительство турецкой компании "Turkish Petroleum Overseas Company Ltd" в Азербайджане

    В налоговой службе отметили, что инициатива служит повышению прозрачности и добровольной налоговой дисциплины, а также способствует легализации экономической деятельности и формированию здоровой конкурентной среды.

    Azərbaycanda ən çox vergi ödəyən 100 şirkət açıqlanıb

    Последние новости

    12:20
    Фото

    Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

    Внешняя политика
    12:14
    Фото

    Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в Казахстане

    Индивидуальные
    12:13

    МИД Китая: Афганистан и Пакистан согласовали меры по деэскалации

    Другие страны
    12:12
    Фото

    Джейхун Байрамов принял казахстанского коллегу

    Внешняя политика
    12:08

    "Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025г

    Финансы
    12:06
    Фото

    Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля

    Инфраструктура
    12:06

    В Ширване приостановлена работа объекта, в котором отравились 6 человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:04

    ЦБА оштрафовал платежное учреждение

    Финансы
    12:03

    На Turkish Digital Leaders Summit с участием Азербайджана обсудят вопросы кибербезопасности

    Другие страны
    Лента новостей