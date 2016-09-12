"Азерсу" привлек из Азиатского банка развития 75 млн. долларов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (ADB) выделил ОАО "Азерсу" кредит на сумму 75 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ADB, это четвертый по счету транш средств, выделенных "Азерсу" в рамках "Программы инвестиции систем водоснабжения и канализации".

Первые три транша кредита в 600 млн. долларов были направлены на улучшение систем водоснабжения Гейчая, Агдаша и Бейлагана.

Отмечается, что последний кредит на 75 млн. долларов также будет потрачен на улучшение снабжения Агдаша и Бейлагана питьевой водой и строительство водоочистительного центра.

Напомним, что по первому траншу "Азерсу" привлек из ADB 75 млн. долларов, по второму траншу - 300 млн. долларов, а по третьему - 150 млн. долларов.