"Азерсу" погасил долг перед Всемирным банком

По состоянию на 1 января текущего года процентные кредитные и долговые обязательства ОАО "Азерсу" составляли 255,329 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года процентные кредитные и долговые обязательства ОАО "Азерсу" составляли 255,329 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это на 1,8% меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

За отчетный период задолженность "Азерсу" перед Всемирным банком уменьшилась на 100%. ОАО в прошлом году погасило долг перед банком в размере 3,843 млн манатов.

Долг акционерного общества перед Министерством финансов вырос на 8,3% до 160,813 млн манатов, перед немецким государственным банком KfW - уменьшился на 10,1% до 52,759 млн манатов, перед французским корпоративно-инвестиционным банком Natixis - уменьшился на 18,4% до 26,507 млн ​​манатов, перед Азиатским банком развития (АБР) - уменьшился на 7,9% до 15,25 млн манатов.

​​Минфин предоставил ОАО беспроцентный долг с годовой ставкой 1%, KfW - 0,75%, Natixis - 2,45%, Всемирный банк - 0,75%, АБР- 2,5%.