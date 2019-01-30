Azersigorta обратилась к семьям шехидов

Баку. 30 января REPORT.AZ/ Государственная страховая коммерческая компания Азербайджанской Республики (Azersigorta) обратилась к наследникам военнослужащих, пропавших без вести и павших за территориальную целостность страны до 2 августа 1997 года.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что единовременная выплата выдается наследникам военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших на действительной военной службе или объявленных погибшими ввиду пропажи без вести, в отношении которых нет вступившего в юридическую силу судебного акта о выдаче страховой выплаты, а также не получившим страховую выплату в размере 11 тыс. манатов (с учетом предусмотренных законодательством обязательных выплат).

"В связи с этим вы можете обратиться в министерство труда и социальной защиты населения и получить страховые выплаты", - говорится в обращении.