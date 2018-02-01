"Азерпочт" выпускает дебетовые пластиковые карты

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Компания "Азерпочт" впервые начала эмиссию платежных карт Debit MasterCard.

Об этом сообщили Report в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

На начальном этапе планируется персонализировать 20 тысяч карт. Дебетовые карты будут бесконтактными. Комиссионные, взимаемые за операции с картами, будут дешевле других видов карт.

Желающие приобрести Debit MasterCard могут обращаться в офисы обслуживания клиентов "Азерпочт", имея при себе удостоверение личности. Стоимость карты сроком на год для корпоративных и индивидуальных клиентов составляет 10 манатов, 2 года – 18 манатов, 3 года – 24 маната.

Для сотрудников предприятий, участвующих в зарплатном проекте с "Азерпочт", стоимость карты на 1 год - 8 манатов, 2 года - 15 манатов, 3 года - 21 манат.