"Азеркосмос" заработал 24 млн долларов в этом году

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 24 млн долларов в 24 страны мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 88% общих доходов.

В ноябре 2018 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 15 стран составила 1,6 млн долларов США.

Организация экспортировала услуги в основном во Францию, Малайзию, ОАЭ, Германию, Грузию и другие страны.