AzerGold завершил тендеры на сумму 2,5 млн манатов

ЗАО AzerGold завершило 5 открытых тендеров на общую сумму 2,46 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на единый портал госзакупок, они были связаны с закупкой услуг по подготовке проектно-сметной документации (1), закупкой услуг по подготовке документов для "Оценки влияния на окружающую среду" по проектам месторождений руды Агйохуш и Тулаллар и получения соответствующих разрешений (2), закупка средств индивидуальной защиты и спецодежды (3), составление паспортов установок и оборудования и получение сертификатов соответствия на устройства и оборудование в соответствии с требованиями безопасности (4), закупка услуг по проведению гидрологического мониторинга по участку Филизчай (5).

Победителями тендеров стали соответственно ООО Himmen Construction, ООО İqlim LTD, ООО Debet Uniforum, ООО Predsol.

Компаниям-победителям выплатят соответственно 992 тыс. манатов, 1,23 млн манатов, 110,8 тыс. манатов и 125 тыс. манатов.