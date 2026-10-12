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    Во Франции Профсоюзы студентов и учителей объявили масштабные протесты на 13 октября

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 11:01
    Во Франции Профсоюзы студентов и учителей объявили масштабные протесты на 13 октября

    Во Франции 13 октября пройдет новая масштабная общенациональная забастовка и массовые протесты. Координационный комитет, объединяющий крупнейшие профсоюзы студентов, старшеклассников и работников сферы образования, объявил этот день ключевой точкой мобилизации.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявила глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) Софи Бине.

    Поскольку протесты старшеклассников продолжаются уже несколько недель, лидер профсоюза призвала правительство пересмотреть свой бюджетный план.

    "Мобилизация студентов заставляет вас осознать свою ответственность. Молодежь - наше самое ценное достояние. Не думайте, что вы сможете выйти из этой мобилизации поверхностными мерами", - сказала она, напомнив о переполненных аудиториях, пропущенных занятиях и проблемах с доступом к высшему образованию.

    Между тем пресс-секретарь Студенческого союза Сабрин Харбах заявила, что пока власти не выделят требуемые 10 млрд евро на нужды образования, то протесты продолжатся. Это минимальная сумма, чтобы "положить конец студенческой бедности и разрушению зданий учебных заведений".

    Согласно некоторым оценкам, необходимо выделение до 15 млрд евро на решение проблем в сфере образования и здравоохранения.

    Отметим, что с начала движения было арестовано более 6 800 человек, подавляющее большинство из которых - несовершеннолетние.

    Акции протеста во Франции Франция
    Fransada yeni irimiqyaslı ümummilli tətil və kütləvi etiraz aksiyaları keçiriləcək
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